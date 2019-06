Lübeck (ots) – Am vergangenen Montag (24.06.2019) wurde bei einer Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 76, zwischen Süsel und Eutin, bei einer Fahrzeugführerin ein vorläufiger Atemalkoholwert von 1,69 Promille festgestellt. Mit im Auto saß ihre 15-jährige Tochter. Gegen 20:00 Uhr meldete ein Zeuge einen auffällig fahrenden PKW auf der B76 in Fahrtrichtung Eutin. Dieser sei über eine längere Fahrtstrecke in Schlangenlinien und mit stark wechselnder Geschwindigkeit geführt worden. Zudem sei der weiße Hyundai i40 mit Lübecker Kennzeichen bereits wenige Minuten zuvor im Baustellenbereich auf der Autobahn 1, in Höhe Sereetz, fast mit einem anderen PKW kollidiert. Der Hyundai sei auf der zweispurigen Fahrbahn so weit nach links gelenkt worden, dass der sich auf dem linken Fahrstreifen befindliche PKW stark abbremsen musste. Der auffällige PKW konnte durch einen Funkstreifenwagen des Polizeireviers Eutin kurz hinter Süsel kontrolliert werden. Es bestand der Verdacht, dass die PKW-Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Nach Feststellung des vorläufigen Atemalkoholwertes von 1,69 Promille wurde bei der 37-jährigen Frau aus Lübeck die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und in einer nahegelegenen Klinik durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die von dem weißen PKW möglicherweise gefährdet wurden, sich bei dem Polizeirevier Eutin unter der Telefonnummer 04521/8010 zu melden.

Quelle: presseportal.de