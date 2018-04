Lübeck (ots) – Am heutigen Mittwochmorgen (25.04.2018) musste die BAB 1 zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Mitte und Neustadt-Pelzerhaken nach einem Verkehrsunfall für circa 40 Minuten voll gesperrt werden. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Zunächst ging gegen 06.00 Uhr die Meldung beim Polizei-Notruf ein, dass ein Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Mitte und Neustadt-Pelzerhaken in Fahrtrichtung Fehmarn aufgrund einer Panne liegen geblieben war. Kurz darauf kam es zu einem Unfall, bei dem ein herannahender VW Golf auf den liegengebliebenen Opel Astra auffuhr. Die Unfallfahrzeuge standen nun quer auf der Autobahn und blockierten beide Fahrstreifen, so dass die BAB 1 für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden musste. Die 24-jährige Opelfahrerin aus Ostholstein und der 33-jährige Fahrer des VW Golf aus Lübeck erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach circa 40 Minuten konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden und die Autobahn für den Verkehr freigeben werden.

Quelle: presseportal.de