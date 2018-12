Lübeck (ots) – Am Montagabend (10. Dezember 2018) kam es auf der Autobahn A1 im Baustellenbereich Höhe Sereetz zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Frauen verletzt wurden, eine von ihnen schwer. Die Unfallursache ist noch unklar. Gegen 19:55 Uhr kam eine 19-jährige Lübeckerin im Baustellenbereich zwischen dem Rastplatz Sereetzerfeld und der zurzeit gesperrten Anschlussstelle Sereetz in Fahrtrichtung Süden mit ihrem Ford nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr zirka 250 Meter über die abschüssige Bankette, bis es zum Stehen kam. Die beiden Insassen wurden durch die unsanfte Fahrt abseits der Fahrbahn verletzt und konnten nicht eigenständig aussteigen. Die alarmierte Feuerwehr musste die Personen aus dem PKW retten, da sich die Türen nicht ordnungsgemäß öffnen ließen. Die Fahrerin wurde schwer, die ebenfalls 19-jährige Beifahrerin leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Der beschädigte Ford musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt circa 1500,- Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen wurde die Autobahn 1 kurzfristig gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz.

Quelle: presseportal.de