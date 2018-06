Lübeck (ots) – Am Mittwoch, den 13.06.2018, führte die Gemeinsame Fahndungsgruppe Schengen Süd (GFGS, Beamte von Landespolizei, Bundespolizei und Zoll) mit Unterstützung des Zolls aus Heiligenhafen, dem Röntgentrupp des Zolls aus Hamburg, Kräften der Polizei der Polizeidirektion Lübeck, der Polizeidirektion für Aus-und Fortbildung und der Bereitschaftspolizei sowie des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres Scharbeutz in der Zeit von 18:00 – 23:00 Uhr mit zirka 30 Kolleginnen und Kollegen eine gemeinsame Kontrolle auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Norden auf dem Rastplatz „DAMLOS“ durch. Für die Zeit der Kontrolle wurde der gesamte Verkehr über den Rastplatz geleitet. Die Beamten kontrollierten in dieser Zeit zirka 210 Fahrzeuge. Es wurden insgesamt 21 Verstöße festgestellt, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter BTM- bzw. Alkoholeinwirkung. Darüber hinaus wurden Verstöße gegen Vorschriften des Fahrpersonalgesetzes sowie gegen Vorschriften der Ladungssicherung erkannt, es wurden Drogen sowie im Sachfahndungsregister verzeichnete Gegenstände aufgefunden und zwei an dem Abend kontrollierte Personen waren zu Aufenthaltsermittlungen ausgeschrieben.

Quelle: presseportal.de