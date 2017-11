Lübeck (ots) – Am vergangenen Wochenende (24.11.-27.11.) wurde die Gemeinschaftsschule an den Auewiesen in Bad Malente durch Graffiti beschädigt. Anfang November kam es bereits an der Fußballschule „Uwe-Seeler-Park“ und im Malenter Kurpark zu ähnlichen Taten (wir berichteten). Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen. Auf dem Schulgelände in der Neversfelder Straße sind zwischen Freitag und Montag der Kleinfeldplatz gegenüber der Schule und das Schulgebäude mit Farbe aus Spraydosen besprüht worden. Insgesamt wurden drei größere Flächen mit den sogenannten Tags „UKZ“, „BKK“, „EC“ und „OHK“ beschmiert. Aufgrund der identischen Schriftzüge wird ein Zusammenhang angenommen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in der Zeit von Freitagabend (24.11.) 17.30 Uhr bis Montagmorgen (27.11.) 07.30 Uhr etwas Verdächtiges auf dem Schulgelände beobachtet haben oder generell Angaben zu den Graffiti machen können, sich bei der Polizeistation Bad Malente unter der Telefonnummer 04523/20178-0 zu melden.

Quelle: presseportal.de