Lübeck (ots) – Am Dienstag (20. Februar 2018) ereignete sich im Bereich des Bahnhofs in Bad Malente/ Gremsmühlen eine gefährliche Körperverletzung zum Nachteil einer 15-jährigen Jugendlichen. Beamte der Eutiner Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen weitere Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben. Am Dienstagvormittag durchquerte eine 15-jährige Ostholsteinerin zu Fuß die Unterführung am Bad Malenter Bahnhof vom Hauptgebäude kommend in Richtung Parkplatz. Dabei wurde sie von einem Mann angesprochen und von diesem anschließend angegriffen. Dabei zog sich die Ostholsteinerin leichte Verletzungen zu. Nach dem Angriff flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Die 15-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei. In dieser Sache ermitteln die Beamten der Eutiner Kriminalpolizei unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Vor diesem Hintergrund wird insbesondere eine Frau mit einem kleinen Hund gesucht, die das Tatgeschehen vermutlich mit ihrem Handy aufgezeichnet haben soll und der 15-Jährigen geholfen hat. Ferner sucht die Polizei weitere Zeugen, die das Tatgeschehen und den flüchtigen Täter am Dienstagvormittag im Bereich des Malenter Bahnhofs beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0451/ 8010 entgegen genommen.

Quelle: presseportal.de