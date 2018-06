Lübeck (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (16.06. auf 17.06.) wurde in einen Grillimbiss im Eutiner Ring in Bad Schwartau eingebrochen. Der Imbiss befindet sich am Ende eines überdachten Durchgangs vom Eutiner Ring zum Busbahnhof (ZOB). Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge erfolgte der Einbruch gegen 04.40 Uhr. Demnach zerstörten bisher noch unbekannte Täter eine doppelverglaste Scheibe und gelangten so in das Innere des Gästeraumes. Hier brachen die Täter mehrere Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Geld in bisher noch unbekannter Höhe. Zirka zwei Stunden vor dem Einbruch waren einem Zeugen zwei männliche Personen aufgefallen, die den glasüberdachten Durchgang in Richtung Imbiss betreten hatten. Der Zeuge beschrieb die erste Person als eher klein und dicklich, dieser Mann trug ein Muskelshirt und führte einen weißen Metallkoffer bei sich. Der zweite Tatverdächtige sei etwas größer (175 bis 180 Zentimeter) und von stabiler Statur gewesen. Diese Person war mit einer grauen Jacke bekleidet und habe einen Stoff- oder Plastikbeutel bei sich geführt. Die Ermittlungen zum beschriebenen Einbruchdiebstahl werden bei der Kriminalpolizeistelle Bad Schwartau geführt. Zeugenhinweise werden unter 0451 – 22 075 -0 entgegen genommen.

