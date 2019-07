Lübeck (ots) – Eine 35-jährige Bad Schwartauerin wurde seit Sonntagnachmittag (21.07) vermisst. Sie wurde am heutigen Montagvormittag (22.07.) von einem Bootsführer in der im Neustädter Hafen treibend, aber noch bei Bewusstsein, gesichtet. Die Frau befand sich ca. 150 Meter vom Ufer entfernt im Bereich der dortigen Fahrrinne. Es gelang den eingesetzten Rettungskräften die Frau gegen ihren Willen aus dem Wasser zu bergen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und erhält dort weitergehende Hilfe. Wir danken für die Mithilfe.

Quelle: presseportal.de