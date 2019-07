Lübeck (ots) – Dienstagmittag (09.07.2019) ist bei einem Verkehrsunfall in Bad Schwartau eine 77-jährige Frau leicht verletzt worden. Aus bisher noch nicht eindeutig feststehender Ursache prallte sie während der Fahrt ungebremst gegen einen am Fahrbahnrand parkenden PKW und überschlug sich. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Verletzte aus ihrem stark beschädigten Fahrzeug schneiden. Gegen 13.00 Uhr befuhr die 77-jährige Frau mit ihrem Opel Astra die Pariner Straße in Richtung Eutiner Straße. Aus bisher unbekannter Ursache touchierte die Ostholsteinerin dann in Höhe des Töpferbergs ungebremst einen vor ihr am Fahrbahnrand parkenden Audi. Der Audi wiederum wurde auf einen davor parkenden VW Golf geschoben. Bedingt durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Astra der Ostholsteinerin seitlich und kam kurz darauf stark beschädigt vor einem Baum am Fahrbahnrand zum Stehen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr schnitten das Dach des Opels auf und konnten die verletzte Frau retten. Der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogene Notarzt begleitete die Ostholsteinerin im Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand erlitt die Frau leichte Verletzungen. Der stark beschädigte Opel sowie der Audi waren nicht mehr fahrtauglich, es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der VW Golf wurde am Heck stark beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Pariner Straße in in Höhe des Töpferbergs gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Quelle: presseportal.de