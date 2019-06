Lübeck (ots) – Am Sonntag (16.06.) findet in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr ein Festumzug durch das Stadtgebiet von Bad Schwartau statt. In diesem Zusammenhang werden diverse Kreuzungen und Einmündungen durch Polizeikräfte gesperrt. Insbesondere sind die Landesstraße 309 und Landesstraße 185 als Ortsdurchfahrtstrassen von dieser Maßnahme betroffen. Es wird zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich großräumig umfahren.

Quelle: presseportal.de