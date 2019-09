Lübeck (ots) – Seit dem gestrigen Freitag, ca. 18.00 Uhr, wird die 75jährige Frau Edda Wolter aus Bad Schwartau vermisst. Frau Wolter wurde zuletzt in der Straße Wiesengrund in einer Wohneinrichtung gesehen. Nachdem Frau Wolter die Einrichtung unbemerkt verlassen konnte, ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Frau Wolter ist dement und orientierungslos, aber nicht auf weitere Medikamente angewiesen. Beschreibung: – 165- 170 cm groß, – schlanke Gestalt mit ca. 70 kg, – europäisches Aussehen, – gepflegte Erscheinung, – graue Haare, – schwarz-lila gestreifter Pullover, – beigefarbene Hose, – keine Brille, – keine Gehhilfe. Frau Wolter ist vermutlich gut zu Fuß. Hinweise bitte über den Notruf 110 der Polizei oder an jede Polizeidienststelle. Rundfunkdurchsagen und mediale Verbreitung dringend erwünscht!

Quelle: presseportal.de