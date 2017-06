POL-HL: OH-Bad Schwartau / Versuchter Raub am Wanderweg der Schwartau – Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) – Am Dienstagmorgen (30.05.2017) ereignete sich auf einem Wanderweg an der Schwartau ein versuchter Raub. Dabei wurde ein Spaziergänger verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete, die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 07.15 Uhr ging ein 34-jähriger Ostholsteiner mit seinen beiden Hunden am Wanderweg der Schwartau spazieren. Im Bereich zwischen der Kaltenhöfer Straße und der Bahntrasse Lübeck/ Kiel wurde er von einem auf einer Parkbank sitzenden Mann angesprochen. Dieser fragte den Ostholsteiner nach Geld. Als der 34-Jährige die Anfrage verneinte, wurde er von dem Tatverdächtigen angegriffen und mittels eines scharfen Gegenstandes verletzt. Der Geschädigte zog sich hierbei oberflächliche Schnittverletzungen an Armen und Beinen zu. An Wertsachen gelangte der Täter nicht – er flüchtete anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Raubes. Gesucht wird in dieser Sache ein circa 185cm bis 190cm großer Mann im Alter von 30 bis 40 Jahren. Zur Tatzeit war dieser mit einem blauen Basecap, einem dunkelroten Blouson oder einer Regenjacke und einer dunkelblauen, verwaschenen Jeans bekleidet. Dazu trug er cremefarbene Turnschuhe. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu der flüchtigen Person machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bad Schwartau unter der Telefonnummer 0451/ 220750 entgegen.

Quelle: presseportal.de