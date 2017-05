POL-HL: OH-Bosau-Hassendorf / Entwendetes Krad mit Lieferwagen abtransportiert- Hinweise erbeten

Lübeck (ots) – Am Dienstag (11.04.) wurde gegen 02.45 Uhr im Ortsteil Hassendorf, Gemeinde Bosau, von Zeugen beobachtet, wie zwei Personen ein sogenanntes Cross-Krad, KTM, Typ 690 LC 4, in einen weißen Transporter mit Schiebetür einluden. Es stellte sich heraus, dass das Motorrad entwendet wurde. An dem Lieferwagen waren die zuvor in Kiel entwendeten Kennzeichen KI-EL 3805 montiert. Das entwendete Krad ist schwarz-orange-weiß lackiert und hat die amtlichen Kennzeichen OH-LG 18. Die Kriminalpolizei in Eutin führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 04521-8010.

Quelle: presseportal.de