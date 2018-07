Lübeck (ots) – Am frühen Montagabend (23.07.18) kam es auf der Bundesstraße 76 in Timmendorfer Strand zu einem Verkehrsunfall bei dem sechs Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Die Bundesstraße 76 musste im Bereich der Unfallstelle für zirka 60 Minuten voll gesperrt werden. Gegen 18.00 Uhr befuhr ein weißer Citröen die Bundesstraße 76 aus Timmendorfer Strand kommend in Richtung Scharbeutz. Ein vorausfahrender blauer Ford Fiesta beabsichtigte links auf den Parkplatz vom Waldfriedhof abzubiegen und hielt zunächst verkehrsbedingt bis zum Stillstand. Nach bisherigen Ermittlungen übersah die 82-jährige PKW Fahrerin den Ford und fuhr auf diesen ungebremst auf. In dem Fahrzeug der Ostholsteinerin befanden sich drei weitere Beifahrer (81 und 82 Jahre alt). Alle vier Insassen wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der 31-jährige Ostholsteiner und die 20-jährige Beifahrerin des Ford wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Die Verunfallten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser nach Lübeck und Neustadt gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Die Schadenshöhe beider Fahrzeuge beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro. Ann-Christin Schreiber

Quelle: presseportal.de