Lübeck (ots) – Das ist noch mal gut gegangen. Am gestrigen Mittwochnachmittag (14.08.) fuhr ein Linienbus auf der Landesstraße 184 von Stockelsdorf in Richtung Ahrensbök. Neben dem 52-jährigen Fahrer befanden sich weitere 10 Fahrgäste in dem Fahrzeug. Kurz hinter der Ortschaft Curau wurden plötzlich mehrere Scheiben des Busses beschädigt und fielen in sich zusammen. Der Bus hielt und man fand eine Mähklinge eines landwirtschaftlichen Kreiselmähers. Verletzt wurde niemand. Auf der Landesstraße konnten die Beamten der Polizeistation Ahrensbök aufgrund des Splitterfeldes auf der Straße seitlich auf dem Feld einen Traktor mit angebautem Mähwerk feststellen. Der Bauer gab an, dass er bereits aufgrund des veränderten Mähbildes den Verlust zweiter Klingen bemerkt hatte. Das Mähwerk war ordnungsgemäß durch einen unbeschädigten Planenvorhang gesichert. Dieses sollte gelöste Klingen oder Steine abfangen. Möglicherweise wurde der Vorhang aufgrund des widerstandfähigen Bewuchses etwas hochgedrückt. Für die anstehende Schadensregulierung wurden die Personalien ausgetauscht. Ein entgegenkommender Pkw wurde ebenfalls durch die Glassplitter des Busses beschädigt.

Quelle: presseportal.de