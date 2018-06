Lübeck (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Lübecker Staatsanwaltschaft und Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck Am vergangenen Freitag (22.06.) wurden kurz vor Mitternacht am südlichen Strand von Dahme zwei Personen beobachtet, wie sie einen Strandkorb über die Promenade und anschließend zu einem Renault Lieferwagen trugen. Anschließend fuhr der Wagen in Richtung Leuchtturm weg. Kurze Zeit später stellten Polizeibeamte der Station Grube den Wagen geparkt in der Haakestraße fest. Die Tatverdächtigen waren nicht am Fahrzeug anzutreffen. An der Heckstoßstange befanden sich Seesandablagerungen. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst der Lübecker Staatsanwaltschaft wurde angeordnet, den Lieferwagen abzuschleppen und sicherzustellen. Hierzu wurde ein Unternehmen beauftragt. Am Sonntag (24.06.) meldete sich ein Pärchen aus Berlin (42/m und 27/w) bei der Polizei in Grube. Sie gaben den Diebstahl des Strandkorbes zu und wollten ihr Fahrzeug zurück. Zur Motivlage äußerten sich die Beiden nicht. Nach Bezahlung der Abschlepprechnung und Rücktransport des zuvor entwendeten Strandkorbes an den Eigentümer konnten sie ihren Lieferwagen empfangen. Dieses befreite allerdings nicht von der Diebstahlsanzeige. Beide müssen sich weiter in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Quelle: presseportal.de