POL-HL: OH-Eutin / 23. Rosentriathlon in Eutin-Hinweise der Polizei

Lübeck (ots) – Am kommenden Sonntag (18.06.) findet in der Zeit von 08:45 – 16:45 Uhr der diesjährige Rosenstadt-Triathlon in Eutin statt. Während der Veranstaltung werden innerhalb Eutins die Friedrichstraße, die Elisabethstraße und die Kerntangente voll gesperrt. Auch die Hauptkreuzung im Bereich Plöner Straße/Bahnhofsbrücke ist voll gesperrt; Umleitungsstrecken führen über Riemannstraße/ L174 und Meinsdorfer Weg/B76. Die Zufahrt zur Sana-Klinik erfolgt über die Janusstraße. Diese ist während der Veranstaltung von der Plöner Straße extra freigegeben und der Bordstein befahrbar gestaltet. Mit Behinderungen in der Innenstadt ist zu rechnen. Es wird empfohlen, den Innenstadtbereich zu umfahren und die ausgeschilderten Umleitungsstrecken in Anspruch zu nehmen

Quelle: presseportal.de