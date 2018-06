Lübeck (ots) – Am gestrigen Mittwochabend (27.06.) wurden Beamte des Polizeireviers Eutin in die Albert-Mahlstedt-Straße geschickt, da dort ein Wagen gegen eine Gebäudeecke gefahren sein sollte. Der Fahrer war zu Fuß flüchtig. Gegen 21.40 Uhr konnten die Beamten im Straßenverlauf an der Ecke zur Heinrich-Westphal-Straße einen orangefarbenen Opel Corsa feststellen. Der Wagen stand frontal zur Hauswand und war gegen den Mast der dortigen Ampelanlage gefahren. Zeugen gaben gegenüber den Beamten an, dass der Fahrer zu Fuß flüchtig sei und eine jüngere Frau diesem Mann hinterherlief. Möglicherweise gehörten beide zusammen. Sie werden wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 45 Jahre, stark übergewichtig, Brillenträger, kurze, dunkle Haare. Er trug eine kurze, graue Hose und ein beigefarbenes T-Shirt. Die Frau ist ca. 20 Jahre alt, von schlanker Statur, blonde Haare. Sie trug ein weißes Kleid. Zu dem Opel Corsa konnten die Beamten ermitteln, dass dieser zuvor in der Bahnhofsstraße entwendet wurde. Ein Ausfahrer hatte den Wagen kurz abgestellt und dabei den Schlüssel im Zündschloss stecken lassen. Die Freiwillige Feuerwehr Eutin sicherte die auslaufenden Betriebsstoffe bei dem Opel. Der Bauhof wurde alarmiert und kümmert sich noch am Abend um die beschädigte Ampelanlage. Der Wagen wurde von der Polizei für weitere Untersuchungen sichergestellt und abgeschleppt. Die Hauswand wurde nur leicht beschädigt. Eine Schadenshöhe kann nicht genannt werden.

Quelle: presseportal.de