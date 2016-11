POL-HL: OH-Eutin-B76-Bereich Abfahrt zur Bräutigamseiche / Unfallverursacher fährt weiter

Lübeck (ots) – Am vergangenen Sonntag (06.11.) kam es auf der B 76 zu einem Unfall. Eine 24-jährige musste einem entgegenkommenden Überholer ausweichen und fuhr dabei selbst mit ihrem Pkw in den Straßengraben. Sie wurde dabei leicht verletzt Der Verursacher fuhr weiter ohne sich um den Unfall zu kümmern. Gegen 20.40 Uhr fuhr die 24-jährige Eutinerin mit ihrem grünen Golf Kombi in Richtung Eutin. Kurz vor dem Obsthof überholte ein entgegenkommendes, unbekanntes Fahrzeug. Dabei musste die junge Frau nach rechts lenken um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, verlor aber die Kontrolle über ihren Golf und kam ca. 150 m weiter im Straßengraben zum Stehen. Vorsorglich wurde die Eutiner ins Krankenhaus gefahren. Der „Überholer“ fuhr weiter in Richtung Plön. Die Polizei in Eutin ermittelt und sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug/Fahrer machen können. Zeugen mögen sich bitte unter der Rufnummer 04521-8010 melden.

Quelle: presseportal.de