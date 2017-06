POL-HL: OH-Eutin / Einbruch in Eutiner Bekleidungsgeschäft – Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) – Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in ein Eutiner Bekleidungsgeschäft ein und erbeuteten den gesamten Warenbestand im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Am Montagmorgen (26. Juni 2017) wurde der Polizei ein Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft Am Rosengarten in der Eutiner Innenstadt gemeldet. Nachdem sich die bisweilen unbekannten Täter Zutritt in den Laden verschafft hatten, entwendeten sie den gesamten Warenbestand im Wert von mehreren tausend Euro. Bei dem Stehlgut handelt es sich ausschließlich um hochwertige Markenware für Damen. Die Eutiner Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Es werden Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum vom 24.06.’17 bis 26.06.’17 auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Straße Am Rosengarten bemerkt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Abtransport des Stehlgutes aufgrund der Menge mittels eines größeren PKW’s oder mehreren Fahrzeugen erfolgt sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04521/ 8010 entgegen.

Quelle: presseportal.de