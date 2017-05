POL-HL: OH-Eutin / Feuer im Kleingartenverein an der Blauen Lehmkuhle

Lübeck (ots) – Freitagnacht (26.05.2017) wurden durch ein Feuer in einem Eutiner Kleingartenverein mehrere Gartenlauben und das Vereinshaus beschädigt. Die Brandursache steht noch nicht fest. Beamte der Eutiner Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 00.37 Uhr wurde der Polizei ein Feuer in einem Kleingartenverein an der Blauen Lehmkuhle gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten stand bereits eine Gartenlaube im Vollbrand. Durch die Flammen und die Hitzeentwicklung wurden zwei weitere benachbarte Gartenlauben so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. An dem angrenzenden Vereinsheim und einer entfernter stehenden Laube entstanden ebenfalls Schäden durch Hitzeeinwirkung. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 40.000 Euro. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Brandort beschlagnahmt, die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Beamte der Eutiner Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: presseportal.de