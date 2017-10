Lübeck (ots) – Dumm gelaufen. Am gestrigen Montagnachmittag (09.10.) meldete sich ein 20-jähriger Eutiner auf der Wache in der Lübecker Straße. Er sollte sich bei den Kollegen melden, da der junge Mann zu einem Ermittlungsverfahren befragt werden sollte. So weit, so gut. Allerdings fielen den Beamten die stark geröteten Augen und vergrößerten Pupillen auf. Die Polizisten teilten ihm seine Rechte mit und äußerten zugleich den Verdacht, dass der junge Mann offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss stehen würde. Er gab gegenüber den Beamten die Fahrt zur Dienststelle mit dem Auto seiner Mutter zu und bei einem freiwilligen Test wurde THC angezeigt. Eine Blutprobe sowie ein Ermittlungsverfahren waren die Folge.

Quelle: presseportal.de