Lübeck (ots) – Am Samstagmorgen (29.07.) befuhr ein Fahrzeugführer alkoholisiert die B76 von Scharbeutz bis Eutin. Gegen 00.55 Uhr teilte ein Fahrzeugführer der Polizei mit, dass vor ihm ein VW Passat mit Lübecker Kennzeichen in extremen Schlangenlinien geführt wird. Hierbei sei der VW teilweise auf die Gegenfahrbahn geraten. In der Nicoloviusstraße in Eutin konnte das entsprechende Fahrzeug durch Beamte der Polizeistation Süsel angehalten und der 50-jährige Fahrzeugführer aus Ostholstein kontrolliert werden. Hierbei konnte durch die Beamten deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von 1,37 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein des Fahrzeugführers sichergestellt. Eine Strafanzeige „Verdacht der Trunkenheit“ wurde durch die Beamten der Polizeistation Süsel gefertigt.

Quelle: presseportal.de