POL-HL: OH-Eutin-Lübecker Landstraße / Verkehrskontrolle durch Polizei Eutin

Lübeck (ots) – Am Dienstagnachmittag (06.06.) führte das Polizeirevier Eutin zusammen mit Kollegen/Innen des Informations- und Kommunikationszuges der 1. Einsatzhundertschaft eine Verkehrskontrolle in der Lübecker Landstraße in Eutin durch. Die 12 Beamten/Innen kontrollierten in sechs Stunden ca. 250 Fahrzeuge. Dabei wurden folgende Ordnungswidrigkeiten festgestellt: 24 Personen hatten den Gurt nicht angelegt und 19 nutzten während der Fahrt verbotener Weise das Mobiltelefon. Ein Fahrzeug wurde unter Alkoholeinfluss geführt. Festgestellt wurde ein vorläufiger Atemalkoholwert in Höhe von 0,67 Promille. Ein junger PKW-Fahrer wird sich einem Strafverfahren unterziehen müssen, weil er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war Des Weiteren wurden zum Beispiel wegen nicht mitgeführter Papiere oder Warndreiecke elf Kontrollberichte an die Fahrzeugführer/Innen ausgehändigt.

Quelle: presseportal.de