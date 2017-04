POL-HL: OH-Eutin / Motorradunfall in Eutin – eine Person schwer verletzt

Lübeck (ots) – Am Mittwochmorgen (26.04.2017) ereignete sich in Eutin ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die Bürgermeister-Steenbock-Straße für knapp eine Stunde gesperrt. Gegen 07:30 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in der Bürgermeister-Steenbock- Straße gemeldet. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Eutin sperrten den Unfallort zunächst für den Fahrzeugverkehr ab. Mitarbeiter des Rettungsdientes und der Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 12 versorgten die Unfallbeteiligten. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem gelben Skoda Fabia die Bürgermeister-Steenbock-Straße in Richtung Plöner Straße. Als der Ostholsteiner nach links auf das Gelände eines dortigen Supermarktes abbiegen wollte, übersah er offenbar einen aus der Gegenrichtung kommenden Motorradfahrer. Der auf seiner roten Suzuki in Richtung Lübecker Landstraße fahrende 56-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Hierbei zog sich der Kradfahrer schwere Verletzungen zu, der Führer des Skoda Fabia wurde leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 3000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Bürgermeister-Steenbock-Straße für etwa eine Stunde gesperrt – der Verkehr wurde währenddessen über die Johann-Specht-Straße abgleitet. Es kam jedoch zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Quelle: presseportal.de