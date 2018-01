Lübeck (ots) – Nachdem am Sonntagabend (21. Januar 2018) ein 17-jähriger Jugendlicher in Eutin von zwei jungen Männern beraubt und durch mehrere Messerstiche verletzt wurde, liegen nun neue Ermittlungsergebnisse der Kriminalpolizei vor. Ein Tatverdächtiger konnte identifiziert werden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Am Montag (22. Januar 2018) konnte ein bereits polizeilich bekannter 15-jähriger Jugendlicher vorläufig festgenommen werden. Der junge Mann steht im dringenden Verdacht, an der Tat am Sonntagabend beteiligt gewesen zu sein. Auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft wurde er am Dienstag (23. Januar 2018) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen des Verdachts des schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung antragsgemäß Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den Beschuldigten. Er sitzt jetzt in der JVA Neumünster in Untersuchungshaft. Die zweite an dieser Tat beteiligte Person ist noch nicht identifiziert. Die Ermittlungen der Eutiner Kriminalpolizei dauern weiter an.

Quelle: presseportal.de