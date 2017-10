Lübeck (ots) – Am späten Mittwochabend (11.10.2017) versuchten unbekannte Tatverdächtige in Eutin zwei Fahrzeuge aufzubrechen. In einem Fall hatten sie Erfolg: Sie entwendeten unter anderem eine hochwertige Tachoeinheit. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Am Donnerstag (12. Oktober 2017) wurde bei der Polizei in Eutin der Aufbruch zweier Fahrzeuge angezeigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten bisweilen unbekannte Täter am späten Mittwochabend zwei Fahrzeuge des Typs BMW in der Lübecker Landstraße aufzubrechen. In einem Fall hatten sie Erfolg: Die Tatverdächtigen entwendeten unter anderem eine Tachoeinheit des Instrumentenbrettes. Im zweiten Fall misslang der Aufbruch eines weiteren Fahrzeugs. Insgesamt entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro. Die Beamten der Eutiner Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Es werden Zeugen gesucht, die am Mittwochabend zwischen 23 Uhr und 24 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Lübecker Landstraße in der Nähe des dortigen Autohändlers beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04521/ 8010 entgegen.

Quelle: presseportal.de