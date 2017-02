POL-HL: OH-Eutin-Röbel / 79-jähriger aus Röbel vermisst – Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Lübeck (ots) – Vermisst wird der 79-jährige Karl E. aus Röbel. Er wurde zuletzt am späten Samstagvormittag (11.02.) am Stadtrand von Eutin gesehen und gilt seitdem als vermisst. Er ist ca. 175 cm groß und von schlanker Statur. Herr E. trägt eine Jeans, eine graue Jacke sowie einen rot-karierten Schal und eine sogenannte Russenmütze. Herr E. ist dement und stark orientierungslos. Trotz seiner Erkrankung ist er gut zu Fuß, so dass die Beamten der Kriminalpolizei von einem größeren Suchradius ausgehen. Die bisherigen Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden von Karl E. Deshalb wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Hinweise bitte an das Polizeirevier Eutin unter Rufnummer 04521-8010, den Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle. Die Polizei bittet insbesondere um zeitnahe Verbreitung in den terrestrischen Medien

Quelle: presseportal.de