POL-HL: OH-Eutin-Röbel-Fissau / Vermisster 79-jähriger wohlbehalten angetroffen.

Lübeck (ots) – Der 79-jährige Karl E. wurde heute als vermisst gemeldet. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten am heutigen Abend (11.02.) gegen 20.40 Uhr zum Auffinden. Angehörige, die sich ebenfalls an der unter Leitung des Kriminaldauerdienstes koordinierten Suche beteiligten, hatten ihn orientierungslos im Bereich Eutin-Fissau angetroffen. Er ist gesundheitlich stabil. Neben einem Diensthund der Polizeidirektion Flensburg wurden Hunde der BRH-Rettungshundestaffel SH Ost e.V. und das Mantrailer-Team OH eingesetzt. Über 70 Feuerwehrfrauen und -männer der Wehren Röbel, Zarnekau, Groß Meinsdorf, Gotendorf, Fissau, Neudorf und der Stadtwehr beteiligten sich an der Suche. Zeitweise wurde eine Drohne mit Wärmebildkamera, Christoph 12 und ab 18.40 ein Hubschrauber der Bundespolizei, ebenfalls mit einer Wärmebildkamera, eingesetzt. Allen Beteiligten und den Medien für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit sei hier gedankt.

Quelle: presseportal.de