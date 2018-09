Lübeck (ots) – Am späten Mittwochabend (19.09.2018) wurde dem Polizeirevier Eutin mitgeteilt, dass vom Gelände des Schlosses Warnsdorf ein hochwertiger selbstfahrender Rasenmäher aus einer Andockstation entwendet wurde. Nun sendete das Gerät ein GPS-Signal und zeigte einen Standort in Eutin an. Dieses Signal konnte verfolgt und der Mähroboter nach weiterer Ortung in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (20.09.2018) aufgefunden werden. Das Signal des entwendeten Rasenmähers wurde zunächst gegen 22.15 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Eutin verfolgt. Da sich der Standort des Gerätes ständig veränderte, wurde die Suche ausgeweitet und es wurden weitere Kräfte des Polizeireviers Neustadt und des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz eingesetzt. Gegen 00:50 Uhr wurde schließlich ein neues GPS-Signal aus Scharbeutz empfangen. Gemeinsam mit einem Streifenwagen der Polizeistation Timmendorfer Strand suchten die Eutiner Polizeibeamten den angezeigten Ort auf. Gegen 01:30 Uhr konnten sie den Mähroboter auf einem verwilderten, unbewohnten Grundstück in Scharbeutz auffinden. Er war unter einer Plane versteckt worden, vermutlich um ihn zwischenzulagern und zu einem späteren Zeitpunkt abzuholen. Der Rasenmäher wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt und wird nun auf mögliche Spuren untersucht.

Quelle: presseportal.de