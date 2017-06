POL-HL: OH-Eutin / Schwerer Verkehrsunfall auf der B76 bei Eutin – PKW prallt frontal gegen Sattelzuggespann

Lübeck (ots) – Am Dienstagnachmittag (27.Juni 2017) ereignete sich auf der Bundesstraße 76 bei Eutin ein Verkehrsunfall zwischen einer Sattelzugmaschine und einem PKW. Dabei zog sich ein Mann lebensgefährliche Verletzungen zu. Die B 76 musste während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt werden. Gegen 15.20 Uhr befuhr ein 70-jähriger Mann mit seinem silbernen Skoda die Bundesstraße 76 in Richtung Plön. Zwischen den Abfahrten Neudorf und Braak geriet der Fahrer aus Baden-Württemberg aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der 36-jährige Führer einer ihm entgegen kommenden Sattelzugmaschine versuchte noch zu bremsen und auszuweichen. Dieses misslang jedoch, sodass der Skoda frontal gegen das Gespann prallte. Nachdem sich der PKW dabei mehrfach um die eigene Achse drehte, kam er am Fahrbahnrand zum Stehen. Der Skodafahrer wurde in seinem stark deformierten Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zog er sich schwere, lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der aus Polen stammende 36-jährige Fahrer der Sattelzugkombination erlitt einen Schock. An dem Skoda und der Sattelzugkombination entstand erheblicher Sachschaden in einer Gesamthöhe von circa 50.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße 76 bis circa 18 Uhr gesperrt, der Verkehr an den Abfahrten Neudorf und Braak abgeleitet. Die Beamten des Polizeireviers Eutin haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Quelle: presseportal.de