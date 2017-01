POL-HL: OH-Eutin-Stadtgraben Junge Frau fühlt sich belästigt

Lübeck (ots) – Am vergangenen Dienstag (24.01.) fühlte sich eine junge Frau in Eutin von drei Männern belästigt. Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 17.00 Uhr hielt sich eine 25-jährige Frau in einem Verbrauchermarkt im Eutiner Stadtgebiet auf. In der Kassenzone habe sich nach ihrer Schilderung ein Mann so dicht an sie herangestellt, dass sie sich belästigt fühlte. Dabei hatte dieser immer wieder auffällig zu ihrer Tasche und Portmonee geschaut. Der Forderung doch etwas Abstand zu halten kam er nicht nach. Stattdessen unterhielt er sich in einer ihr unbekannten Sprache mit seinen beiden Begleitern und rückte noch dichter an die Frau heran. Nachdem sie die Ware bezahlt hatte, verließ sie das Geschäft und lief zur nahegelegenen Apotheke am Stadtgraben und informierte von dort ihren Freund. Die drei Männer entfernten sich. Von den drei Männern, die möglicherweise einen Migrationshintergrund haben könnten, können zwei beschrieben werden: 1. ca. 170 cm, dunkler Teint, schwarze Jacke mit Kapuze, „BEATS“-Kopfhörer um den Hals 2. dunkler Teint, sehr dünne Statur, olivgrüne Jacke, schwarze hochgegelte Haare. Zeugen, die Angaben oder Beobachtungen zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Eutin unter der Rufnummer 04521-8010 in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de