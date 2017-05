POL-HL: OH-Eutin-Stollbergstraße-Schloßstraße / Unfallflucht

Lübeck (ots) – Am vergangenen Dienstag (16.05.) kam es offenbar gegen 12.00 Uhr in Eutin im Bereich der Stollbergstraße/Schloßstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter Skoda Fabia wurde von einem schwarzen Kleinwagen angefahren und erheblich beschädigt. Dieser Vorgang wurde teilweise von einer Zeugin gesehen, welche die Polizei informierte. Der Schaden am Skoda wird auf über 8000 Euro geschätzt. Auch das Verursacherfahrzeug müsste erheblich beschädigt sein. Die Ermittler der Eutiner Polizei suchen weitere Zeugen zu diesem Vorfall und bitten um Hinweise unter der Rufnummer 04521-8010.

Quelle: presseportal.de