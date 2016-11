POL-HL: OH-Eutin und Malente-Neversfelde / 3 Einbrüche beschäftigen die Kriminalpolizei

Lübeck (ots) – Drei Einbrüche am gestrigen Montag (31.10.) beschäftigen die Ermittler der Kriminalpolizei in Eutin. Offenbar am späten Nachmittag/frühen Abend wurde in drei Einfamilienhäuser eingebrochen und Wertsachen entwendet. Zwei Tatorte liegen im Eutin. Betroffen sind Häuser im Hochkamp/ Ecke Holstenstraße sowie im Hochkamp, kurz vor der Einmündung zum Suhrnkrog. Ein weiterer Einbruch wurde in Neversfelde im Grebiner Weg ausgeführt. Die Kriminalbeamten in Eutin fragen nun insbesondere nach Zeugen und bitten um Hinweise zu Tatbeobachtungen oder verdächtigen Verhalten von Personen oder möglichen Fluchtfahrzeugen im Umfeld der Tatorte. Hinweise werden unter der Rufnummer 04521-8010 erbeten.

Quelle: presseportal.de