Lübeck (ots) – Mittwochabend (19. Dezember 2018) ereignete sich in Eutin eine Verkehrsunfallflucht, bei der die Beifahrerseite eines BMW beschädigt wurde. Flüchtig war ein silberner Kleinwagen, die Polizei suchte Zeugen. Im Zuge der Ermittlungen meldete sich die Fahrerin eines VW Fox bei den Beamten der Polizeistation in Süsel und gab an, an dem Verkehrsunfall beteiligt gewesen zu sein. Der mutmaßlich flüchtige Kleinwagen samt Nutzerin ist ermittelt.

Quelle: presseportal.de