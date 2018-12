Lübeck (ots) – Mittwochabend (19. Dezember 2018) ereignete sich in Eutin eine Verkehrsunfallflucht, bei der die Beifahrerseite eines BMW beschädigt wurde. Flüchtig ist ein silberner Kleinwagen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 17:45 Uhr befuhr ein 57-jähriger Eutiner mit seinem 5er BMW die Elisabethstraße in Eutin. Als sich der Mann hinter dem dortigen Supermarkt mit seinem PKW auf der Abbiegespur einordnete um nach links in die Plöner Straße zu gelangen, fuhr rechts neben ihm ein silberner Kleinwagen vorbei. Dabei wurde der BMW an der Beifahrerseite touchiert. Möglicherweise hatte sich der Fahrer des Kleinwagens beim Überholen eines Traktors des städtischen Bauhofes mit dem seitlichen Abstand zum BMW verschätzt. Ohne anzuhalten entfernte sich der Fahrer des Kleinwagens geradeaus weiter in Richtung Kerntangente. An dem BMW entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Eutin ermitteln in dieser Sache wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei einen neuwertigen silbernen Kleinwagen, möglicherweise war es ein Opel Corsa oder VW Polo, der an der Fahrerseite Lackschäden aufweist. Der Fahrer soll eine Schirmmütze und eine Brille getragen haben. Zeugen, die den Zusammenstoß in der Elisabethstraße beobachtet haben oder Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eutin unter der Telefonnummer 04521/ 8010 zu melden.

Quelle: presseportal.de