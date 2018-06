Lübeck (ots) – Am gestrigen Donnerstag (07.06.) wurden 200 Fahrzeuge in Eutin von der Polizei kontrolliert. Sechs Beamte des Polizeireviers Eutin wurden von weiteren sechs Polizisten der 1. Einsatzhundertschaft unterstützt und kontrollierten gemeinsam zunächst an der Kerntangente in Eutin und später in der Lübecker Landstraße den Fahrzeugverkehr. Die Polizisten beanstandeten neun Handyverstöße, 15 Personen hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Ein 27-jähriger Ostholsteiner und ein 31-jähriger Hesse stehen im Verdacht unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Hier werden Bußgelder erhoben.

Quelle: presseportal.de