Lübeck (ots) – Donnerstagabend (24. Mai 2018) entwendete in Eutin ein bisweilen unbekannter Mann eine Damenhandtasche von der Rücksitzbank eines PKW’s. Besonders an diesem Fall ist: Die Geschädigte war unmittelbar zuvor eingestiegen und hatte gerade in ihrem Fahrzeug Platz genommen, als der Täter die Hintertür aufriss. Beamte des Polizeireviers Eutin suchen jetzt nach Zeugen. Donnerstagabend (24. Mai 2018) hatte sie Ihr Auto in der Eutiner Königstraße auf einem Parkplatz vor einer dortigen Bankfiliale geparkt. Ihre Handtasche nahm sie beim Verlassen des Fahrzeugs mit und trug sie bei sich. Was sich anschließend ereignete, ist nicht der alltägliche Fall der Kategorie „Diebstahl aus Kraftfahrzeug“: Gegen 18.00 Uhr kam die 57-jährige Frau zu ihrem Hyundai zurück, schloss die Türen auf und stieg ein. Ihre Handtasche samt Geldbörse und Wertsachen legte die Ostholsteinerin auf die Rücksitzbank. Gerade als sie auf dem Fahrersitz Platz genommen hatte, riss plötzlich eine unbekannte Person eine der hinteren Türen auf, griff nach der Handtasche und flüchtete damit in Richtung Königstraße. Die Geschädigte rief dem Dieb noch hinterher, jedoch vergebens. Anschließend suchte sie das Polizeirevier Eutin auf und erstattete Anzeige. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten jetzt einen der Beschreibung nach schlanken, etwa 20-25 Jahre alten Mann. Zur Tatzeit war er mit einem dunklen Basecap und einer Jeans bekleidet. Zeugen, die am Donnerstagabend im Bereich der Königstraße die verdächtige Person beobachtet haben oder weitere Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04521/ 8010 bei der Polizei in Eutin zu melden.

Quelle: presseportal.de