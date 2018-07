Lübeck (ots) – Am Freitag (06. Juli 2018) geriet in Eutin ein kombiniertes Wohn- und Geschäftsgebäude in Brand. Eine sich in dem Gebäude befindliche KFZ- Werkstatt brannte nahezu vollständig aus. Zudem wurden auch mehrere Wohnungen des Hauses durch das Feuer beschädigt. Gegen 17.30 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Feuer in der Elisabethstraße in Eutin alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus einer sich in dem kombinierten Wohn- und Geschäftsgebäude befindlichen KFZ- Werkstatt. Auch die in dem Gebäude befindlichen Wohnungen waren im weiteren Verlauf von dem Feuer betroffen. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr sperrte die Polizei die Brandstelle großräumig ab. Personen wurden nicht verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf circa 250.000 Euro. Nach derzeitigem Sachstand ist das Feuer in der KFZ- Werkstatt des Gebäudes vermutlich während dort durchgeführter Schweißarbeiten ausgebrochen. Die Ermittlungen der Eutiner Kriminalpolizei sind jedoch noch nicht abgeschlossen und dauern weiter an. Nach Aufnahme des Brandortes durch die Ermittler konnte die zunächst beschlagnahmte Brandstelle am Montag wieder freigegeben werden. Es besteht der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.

Quelle: presseportal.de