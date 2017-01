POL-HL: OH Eutin/ Erwachsenendreirad gefunden – Eigentümer gesucht

Lübeck (ots) – Am 23.12.2016 wurde in Eutin ein Erwachsendreirad gefunden, das bislang seinem Besitzer noch nicht zurückgegeben werden konnte. Am Kleinen See, Höhe Lübscher Koppel, wurde ein schwarzes Dreirad für Menschen mit Beeinträchtigungen der Marke Classik Pfau Tec GmbH gefunden und von der Polizei in Verwahrung genommen. Das auffällige Fahrzeug hat einen großen Fahrradkorb, eine Dreigangschaltung und einige individuelle Aufkleber. Die Polizei in Eutin erhofft sich unter 04521 8010 Hinweise auf den Eigentümer. Fotos: Polizei, freigegeben

Quelle: presseportal.de