Lübeck (ots) – Am Donnerstagabend (15.11.2018) kam es zu einem Schadenfeuer in einem Recyclingbetrieb auf Fehmarn im Stadtteil Puttgarden, bei dem ein ca. 450 qm großer Restmüllberg verbrannte. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 20:18 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem gemeldeten Brand auf Fehmarn im Stadtteil Puttgarden alarmiert. Erste Anrufer berichteten, dass der gesamte Recyclinghof brennen würde. Nach Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Puttgarden/Todendorf, Vadersdorf, Bannesdorf und Burg und den Beamten der Polizeistation Fehmarn konnte festgestellt werden, dass das Feuer auf einen Restmüllhaufen in der Dimension 15 x 30 x 5 Meter begrenzt war. Der Brand konnte zeitnah durch die Feuerwehren unter Kontrolle gebracht werden. Mithilfe von Radladern und Baggern wurde der Abfallberg schrittweise abgetragen, um restliche Glutnester zu ermitteln und zu bekämpfen. Gegen 02:08 Uhr war das Feuer von der Feuerwehr abgelöscht. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann.

Quelle: presseportal.de