POL-HL: OH-Fehmarn-Burg-Nordermühle / Upps – Glück gehabt

Lübeck (ots) – Am gestrigen Montag (13.02.) wollte eine BMW-Fahrerin gegen 13.30 Uhr in der Einmündung Nordermühle wenden und verlor aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen. Sie kam mit ihrem schwarzen BMW X1 nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach den Metallzaun zur Eingrenzung des dortigen Feuerlöschteiches und rutschte die Böschung hinunter mit der rechten Fahrzeugseite in den Teich. Dort kam der Wagen glücklicherweise zum Stillstand und kippte nicht in den Teich. Die 35-jährige und ihre 9-jährige Tochter blieben unverletzt und konnten sich aus eigener Kraft aus dem Pkw befreien. Der BMW musste abgeschleppt werden; der durchbrochene Zaun wurde durch den Bauhof wieder gesichert.

Quelle: presseportal.de