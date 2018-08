Lübeck (ots) – Vom 24.08.2018 bis Dienstag, den 28.08.2018, findet auf Fehmarn der Kitesurf-Worldcup statt. Zudem finden vom 24.08.2018 bis zum 26.08.2018 die Fehmarn Days of American Bikes statt. Wegen des zu erwartenden hohen Besucheraufkommens am Wochenende wird um rechtzeitige Anreise gebeten. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens muss am gesamten Wochenende mit Behinderungen gerechnet werden. Zudem ist die Burger Innenstadt am Samstag (25. August 2018) im Rahmen der Veranstaltungen tagsüber vollständig gesperrt. Der Verkehr wird um- und abgeleitet. Es wird speziell um Bekanntgabe der Verkehrshinweise in den Hörfunkmedien gebeten.

Quelle: presseportal.de