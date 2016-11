POL-HL: OH-Fehmarn-Kreisstraße 44, zwischen Ortsteilen Vitzdorf u. Burg/ Kleinwagen kollidiert mit Baum

Lübeck (ots) – Heute Morgen (17.11.), gegen 08.00 Uhr, kam eine dreiundfünfzigjährige Fehmaranerin mit ihrem weißen Ford Ka auf der Kreisstraße 44 aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab. Sie prallte mit dem Kleinwagen gegen einen Baum und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf einem geraden Streckenabschnitt zwischen den Ortsteilen Vitzdorf und Burg. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Lübecker Krankenhaus geflogen. An dem verunfallten Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr Burg war in die Rettungsmaßnahmen mit eingebunden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Streckenabschnitt bis 09.30 Uhr vollständig gesperrt.

Quelle: presseportal.de