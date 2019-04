Lübeck (ots) – Montagnachmittag (22. April 2019) ist ein neunjähriger Junge auf Fehmarn eine circa sieben Meter tiefe Böschung heruntergestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nicht. Ersten Erkenntnissen nach führte ein vorheriger Sturz mit dem Fahrrad zu dem Unfall. Gegen 12.15 Uhr befuhr der Neunjährige auf seinem Fahrrad einen Trampelpfad an der Steilküste aus Wulfen kommend in Richtung Wulfener Hals. Der Junge aus Hamburg war in Begleitung eines 53-jährigen Mannes aus dem Kreis Stormarn. In Höhe des Spielplatzes des dortigen Campingplatzes stürzte der Neunjährige mit seinem Rad auf dem Trampelpfad und fiel danach die angrenzende circa sieben Meter tiefe Böschung des Steilufers kopfüber hinunter. Er kam im Sand unterhalb der Böschung zum Liegen. Über eine nahe gelegene Treppe gelangten der 53-jährige Begleiter und ein Zeuge zu dem Jungen und informierten die Rettung. Der Neunjährige erlitt unter anderem eine Fraktur eines Armes und wurde anschließend durch die Besatzung eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus nach Lübeck geflogen. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht. Der genaue Unglückshergang wird jetzt von den Beamten der Polizeistation Fehmarn geprüft.

Quelle: presseportal.de