POL-HL: OH-Fehmarn-Puttgarden-Hotel Dania / Zerstochene Reifen an Autos auf Hotelparkplatz – Zeugen gesucht

Lübeck (ots) – In den frühen Freitagmorgenstunden (09.06.) wurden auf dem Hotelparkplatz Dania in Puttgarden mehrere Reifen zerstochen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 3000,- Euro. Bei der Polizei in Burg meldeten sich am Morgen des 09.06. mehrere Geschädigte. Insgesamt wurden an zehn Fahrzeugen mehrere Reifen zerstochen. Die PKW befanden sich über Nacht auf dem Parkplatz am Hotel Dania in Puttgarden. Der Tatzeitraum lässt sich nach bisherigen Erkenntnissen auf 03.30 Uhr bis 07.00 Uhr einschränken. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizeistation Burg bittet etwaige Zeugen oder weitere Geschädigte um Hinweise unter folgender Telefonnummer: 04371/503080.

Quelle: presseportal.de