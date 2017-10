Lübeck (ots) – Nachdem in der Nacht von Samstag auf Sonntag (01.Oktober 2017) ein 87-Jähriger während eines Oktoberfestes auf Fehmarn durch einen Bierkrug verletzt wurde, steht der Tatverdächtige fest. Kurz nach Einstellung des Zeugenaufrufs stellte sich der junge Mann noch am Montag der Polizei. Nur zwei Stunden nach Veröffentlichung des Zeugenaufrufs stellte sich der gesuchte „Bierkrugwerfer“ noch am Montag (02.10.2017) der Polizei. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-jährigen Ostholsteiner. Der junge Mann hatte den Zeugenaufruf auf der Facebookseite der PD Lübeck gesehen, sich umgehend bei den Beamten gemeldet und ein Geständnis abgelegt. Bereits im Vorfeld soll er sich bereits bemüht haben, den Namen des Geschädigten herauszufinden, um sich bei ihm zu entschuldigen. Der genaue Tatablauf wird derzeit von den Beamten der Polizeistation Fehmarn ermittelt. Gegen den 19-Jährigen, der einen 87-jährigen Hamburger mit einem durchs Festzelt geworfenen Bierkrug am Kopf verletzt haben soll, wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Quelle: presseportal.de