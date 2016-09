POL-HL: OH-Grömitz-Cismarfelde / Schadenfeuer- Scheune

Lübeck (ots) – Am gestrigen Montagabend (19.09.) wurde gegen 19.30 Uhr der Vollbrand einer Scheune eines Bauernhofes in Cismarfelde gemeldet. Die Rauchsäule konnte bereits von der Autobahn 1 gesehen werden. Die Löscharbeiten wurden von der Feuerwehr übernommen. Gelagerte, vom Brand betroffene Düngemittel in der Scheune sind offenbar der Grund für Atemwegsreizungen von diversen Rettungskräften der eingesetzten Freiwilligen Wehren. Diese mussten behandelt werden. Der Kriminaldauerdienst beschlagnahmte den Brandort. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an. Der Sachschaden wird auf über 500.000 EUR geschätzt.

Quelle: presseportal.de