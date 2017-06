POL-HL: OH-Grömitz-Gildestraße / Einer 85-jährigen Neustädterin wurde erfolgreich ins Leben zurück verholfen

Lübeck (ots) – Dienstagmittag (13.06.) wurde die Polizei in Grömitz zu einer leblosen Person gerufen. Als die Beamten gegen 12.20 Uhr in der Gildestraße eintrafen, hatte eine Krankenschwester aus Dortmund bereits mit der Reanimation begonnen. Die Funkwagenbesatzung übernahm die Wiederbelebung. Bis zum Eintreffen der RTW-Besatzung gelang es den Polizisten, die 85-jährige Frau wieder ins Leben zurück zu holen. Sie begann, wieder eigenständig zu atmen und hatte einen normalen Puls. Die Neustädterin wurde zur Nachsorge in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund des couragierten Einsatzes aller drei Ersthelfer hatte dieser Einsatz ein glückliches Ende.

Quelle: presseportal.de