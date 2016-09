POL-HL: OH-Grömitz-Jachthafen / Wasserleiche

Lübeck (ots) – Am heutigen Freitagmorgen (23.09.) wurde im Jachthafen gegen 09.00 Uhr in Grömitz ein männlicher Leichnam aus dem Wasser geborgen. Es handelt sich um einen 85-jährigen Jachteigner, welcher offenbar nach ersten Ermittlungen auf dem abendlichen Rückweg zu seiner Jacht, welche auch sein Sommerwohnsitz war, im Wasser ertrunken war. Zeichen äußerer Fremdeinwirkung waren nicht zu erkennen, möglicherweise könnte sich um einen Unglücksfall handeln. Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat zur vollständigen Aufklärung der Todesursache eine Obduktion in der Gerichtsmedizin Lübeck angeordnet. Bei dem Verstorbenen handelt es nicht um den vermissten 32-jährigen Stuttgarter, dessen Segelboot allein südlich vor Pelzerhaken treibend am 11. September 2016, aufgefunden wurde.

Quelle: presseportal.de